La maggior parte delle banche, all'epoca del referendum, si era schierate per rimanere nell'Unione europea. Una fonte vicina al ministro per la Brexit, David Davis, ha dichiarato al periodico The Observer che sia lui sia il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, hanno offerto garanzie sulla loro determinazione a garantire lo status di "centro finanziario" rappresentato da Londra.



"Europa soffrirà in caso di Brexit dura" - Browne ha affermato che "stabilire barriere a commercio e servizi finanziari" rappresenterà "un ostacolo" per tutti. "Tutta l'Europa - ha osservato - soffrirà nel caso che Londra scelga una Brexit dura. La maggioranza delle banche internazionali ora ha dei gruppi di lavoro per vedere quali operazioni trasferire per garantire di poter continuare a servire i clienti, la data entro cui devono farlo, e come farlo nel miglior modo possibile". Secondo l'esperto, "l'esodo degli istituti avverrà nel primo trimestre del prossimo anno".