Brexit, Borse Ue scommettono sul "remain" e guadagnano 192 miliardi

Giornata di chiaro rialzo per tutte le Borse europee: l'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, è cresciuto del 2% netto, che equivale a 192 miliardi di euro di capitalizzazione "guadagnati" in una seduta. I mercati non temono la Brexit e scommettono sul "remain".