Brexit, Bce: le banche europee si preparino a uno scenario peggiore

Lautenschlaeger ha precisato che "faremo resistenza a qualsiasi tentativo di abbassare i livelli di vigilanza" perché "tutte le banche nell'Eurozona devono soddisfare i nostri standard di qualità, non importa se arrivano dal Regno Unito o da qualsiasi altro luogo" in seguito alla Brexit.



L'avviso anche alle banche britanniche - Ha quindi spiegato che le banche che operano nell'Eurozona devono essere "banche vere" e "non società bancarie fittizie". Una "banca vera", ha sottolineato, "deve avere una specifica divisione locale per la gestione dei rischi, personale locale a sufficienza e una indipendenza operativa".



Dombrovskis: valutiamo impatto su derivati - C'è poi il delicato capitolo derivati, un mercato finanziario localizzato per la stragrande maggioranza in Gran Bretagna. "La Commissione sta certamente valutando l'impatto della Brexit su questo mercato", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, presentando le nuove regole sulle controparti centrali. Dombrovskis ha spiegato che l'idea di rafforzare le regole non è nuova, ma "nel contesto della Brexit la situazione sta cambiando". Perché "certamente la maggior parte dei derivati si trova chiaramente nel Regno Unito e quindi dobbiamo valutare che implicazioni ha per la stabilita' finanziaria",