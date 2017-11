Brexit, Barnier: Ue si prepari ad eventualità assenza di accordo Gb

"Bisogna prepararsi all'eventualità che non si trovi alcun accordo con Londra, anche se si preferirebbe un altro scenario". Lo ha affermato il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, aggiungendo: "Non è la mia opzione ma è una possibilità". Barnier in un'intervista al settimanale francese, Journal du Dimanche, precisa: "Ciascuno di noi ci si deve preparare, gli Stati come le aziende, noi stessi ci prepariamo tecnicamente".