Brexit, Bank of England prepara fondo di emergenza per banche

La Bank of England sta approntando un fondo di emergenza da mettere a disposizione delle banche britanniche miliardi di sterline in liquidità per tutelarsi da un eventuale caos finanziario in caso di Brexit. Secondo il sito del Guardian, la prima di tre operazioni di finanziamento sarà lanciata il 14 giugno per permettere agli istituti di affrontare l'incertezza alla vigilia del referendum fissato per il 23 giugno.