Brexit, ancora braccio di ferro tra Gb e Ue: "Serve flessibilità"

Barnier esorta Londra "a negoziare seriamente" la sua uscita dall'Europa prima dell'inizio di un terzo round di colloqui a Bruxelles. "Conosce la posizione della Gran Bretagna è necessario per fare progressi sufficienti. Dobbiamo iniziare a negoziare seriamente. Abbiamo bisogno di documenti della Gran Bretagna che siano chiari, per negoziati costruttivi. E prima sgomberiamo il campo dalle ambiguità, prima saremo nella posizione di discutere della relazione futura e del periodo di transizione", ha avvertito Barnier.



Barnier: "Chiare linee guida dell'Ue" - "Le linee guida del Consiglio europeo sono chiare, su quanto ci si aspetta riguardo alla separazione, sulla transizione e sulle condizioni per la relazione futura. La Ue a 27 ed il Parlamento europeo sono uniti e non accetteranno che le questioni sulla separazione non siano affrontate in modo adeguato", ha concluso il capo negoziatore della Ue.



Gb: "Paper britannici numerosi e dettagliati" - Immediata è arrivata la replica di David Davis, il capo negoziatore britannico che ha spiegato: "Sono state settimane intense e occupate per il governo britannico, che ha pubblicato un ampio numero di paper sulla Brexit che sono il prodotto di duro lavoro e riflessioni dettagliate. Spero in una settimana costruttiva di discussioni".



Sondaggio: circa 1 mln di cittadini Ue pensano di lasciare la Gb - Nel frattempo, da un sondaggio condotto dalla Kpmg, risulta che circa un milione di cittadini Ue che lavorano nel Regno Unito pensano o progettano di lasciare il Paese dopo la Brexit. Si tratta in gran parte di persone altamente specializzate, in possesso di diploma di laurea e dottorato. La ragione principale è da ricercare nel fatto che si sentono "meno benvenuti e apprezzati" dopo il referendum sul divorzio britannico dall'Ue.