Bowie, commemorazione privata a NY

La famiglia di David Bowie ringrazia tutti pubblicamente su Facebook e pianifica una cerimonia privata di commemorazione, probabilmente a New York. Usando la pagina della rockstar morta a 69 anni di cancro al fegato il 10 gennaio, la moglie Iman, i due figli e gli amici più stretti hanno detto di essere grati per la solidarietà mostrata in tutto il mondo tuttavia invitano ancora una volta al rispetto della loro privacy in un momento cosi delicato.