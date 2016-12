Boschi,Renzi:opposizione ha fallito

"Sono andati in Parlamento e hanno fatto una figuraccia: erano convinti di poter montare il caso e si sono accorti che non c'era trippa per gatti". Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla trasmissione "L'Arena" parlando della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro Boschi. "Non serve a nessuno cercare un facile capro espiatorio - ha sottolineato - ci han provato col governo e son rimbalzati".