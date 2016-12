Borse Ue tutte in negativo

Girano tutte in negativo le Borse europee in attesa di capire come evolveranno le trattative sulla Grecia. Francoforte (-0,9%) indossa la maglia nera davanti a Londra (-0,7%) e Parigi (-0,7%) mentre Milano contiene i ribassi (-0,3%). In calo anche Atene (-0,48%). La situazione di incertezza fa salire i rendimenti di tutti i titoli di Stato dell'Eurozona, con i Btp e i Bonos decennali sopra il 2%.