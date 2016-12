Borse, Tokyo e Shanghai in rialzo

Chiudono la settimana in territorio positivo le principali Borse asiatiche. Tokyo conclude la seduta con il Nikkei in rialzo dello 0,32% a 17.014,78 punti. La Borsa di Shanghai ha invece chiuso gli scambi in rialzo dello 0,50% con l'indice Composite a 2.874,15 punti. Bene anche Hong Kong e Taiwan.