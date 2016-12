Borse, Tokyo chiude in rialzo

Avvio di settimana in gran parte positivo per le Borse asiatiche e del Pacifico: Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,6%, Hong Kong di quasi un punto, Singapore dello 0,7%. La spinta principale viene dai mercati cinesi, con Shanghai e Shenzhen in crescita del 3% grazie alle ipotesi di nuovi stimoli all'economia da parte di Pechino. In controtendenza Sydney, che cede lo 0,8%.