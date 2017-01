Borse, Shanghai chiude a -2,42%

Nuova giornata in rosso per la Borsa di Shanghai. L'indice Composite ha chiuso le contrattazioni in calo del 2,42% a 2.949,60 punti. Netto rimbalzo, invece, per Tokyo, che recupera dopo la negativa giornata di martedì e conclude la seduta a +2,9%. L'indice Nikkei è risalito a 17.715,63 punti.