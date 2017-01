Borse, Piazza Affari in negativo

10:05 - Piazza Affari scivola con le banche, ancora una volta anello debole alla Borsa milanese. Il Ftse Mib cede l'1,7% appesantito dalle vendite sui titoli del credito. In asta di volatilità Mps e Bpm. Intesa Sanpaolo cede il 3,25%, Bper il 2,66%, Ubi banca il 2,45%, Unicredit il 2,32% e Banco Popolare il 2,23%. In Affanno anche Telecom (-1,56%). Soffre anche l'Eni (-1,13%) per il calo del petrolio . In negativo anche gli altri listini europei