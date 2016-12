Borse,piano anti Londra-Francoforte

Intercontinental Exchange vuole lanciare una controfferta per il London Stock Exchange Group, per fermare il progetto di fusione con Deutsche Boerse. Lo riporta Bloomberg. L'Ice, che ha sede ad Atlanta e possiede la Borsa di New York, sta lavorando con i consulenti per prelevare il mercato di Londra e fermare così la fusione tra quest'ultimo e quello di Francoforte che creerebbe la maggiore piazza finanziaria d'Europa.