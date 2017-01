Borse giù, Milano perde il 2,60%

Le Borse europee chiudono in forte rosso, in seguito ai timori per i mercati emergenti legati all'ultimo tonfo di Shanghai e agli scossoni tra le valute dell'area. Tra i listini peggiori ci sono quelli di Piazza Affari, dove il Ftse Mib perde il 2,60% a 22.378 punti e il Ftse All Share il 2,56% a 24.046. Ancora peggio fa Atene, che lascia sul terreno il 3,52% a 651,56 punti. Pesanti anche Francoforte (-2,63% a 10.401) e Parigi (-2,19% a 4.777).