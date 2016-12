Borse, giornata di ribassi in Asia Tokyo sprofonda, chiusura a -4,84%

Ancora una giornata di tensione sui mercati asiatici. Dopo il crollo dell'Europa di giovedì, la Borsa di Tokyo ha chiuso in netto calo. Arrivato a perdere il 5,4%, il Nikkei ha poi chiuso a -4,84% , toccando il livello più basso dall'ottobre del 2014. "La Banca del Giappone agirà senza esitazione per stabilizzare i prezzi se necessario", ha commentato il governatore Haruhiko Kuroda.

Ancora chiusi per la festività del nuovo Anno Lunare Cina, Taiwan e Vietnam. Hong Kong ha invece perso l'1,01%. In ribasso anche Seul.



Giù anche per Sydney: -1.16% - Come a Tokyo, le vendite sulle banche hanno spinto al ribasso anche la Borsa di Sydney. L'indice di riferimento della piazza azionaria australiana, l'S&P/Asx 200, ha terminato la seduta in calo dell'1,16% a 4765,3 punti, archiviando la settimana con una perdita del 4,2%.



