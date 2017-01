13:58 - Borse europee caute, con "Milano maglia rosa" (+1,02%), in attesa di alcuni dati macroeconomici Usa, a partire dal Pil nel secondo trimestre (14.30 ora italiana) e dall'indice Michigan sulla fiducia dei consumatori. L'indice paneuropeo Euro Stoxx è passato in positivo dopo la partenza in calo e sale ora dello 0,17%, tra acquisti sulle banche (+0,5%). Mosca perde l'1,15% dopo il sequestro delle azioni di Bashneft.