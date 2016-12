Borse europee in rialzo sulla scia di Tokyo, Milano vola e chiude a +3,19%

Segui in tempo reale l'andamento di Piazza Affari



Piazza Affari chiude in forte rialzo: +3,19% - La Borsa di Milano vola in apertura a +4,07%, con il Ftse Mib che supera quota 17.100 punti, sempre trainato dalle banche. In luce Mps che corre a +9,1%, Unipol a +9,05%, Banco Popolare a +8,98%, Bper a +7,93%. Carige guadagna il 10,93%, Unipol l'8,45%, mentre lo spread resta stabile sotto i 133 punti. La seduta si chiude con un forte rialzo: +3,19%



Chiusura della settimana in rialzo con l'aumento del petrolio - L'ultima seduta della settimana scorsa aveva lasciato presagire un consolidamento del rimbalzo: tutte le Borse del Vecchio Continente e le americane avevano chiuso infatti con vistosi progressi in scia al petrolio che sempre nell'ultima seduta aveva messo a segno un guadagno del 12% riportandosi a ridosso dei 30 dollari al barile, una sorta di soglia di supporto dell'ultimo periodo per il greggio.



Ue: "Su volatilità mercati pronti a intervenire" - Sulla volatilità dei mercati è intervenuta nei giorni scorsi la Commissione Ue con il vicepresidente Valdis Dombrovskis a sottolineare come l'Europa segua "la situazione da vicino e se serve siamo pronti ad agire presentando proposte su come rafforzare la ripresa economica, perché non sia danneggiata".