Borse: Europa giù, Milano -2%

Dopo un avvio con il segno più, le Borse europee girano in negativo. Piazza Affari è tra le peggiori, con l'indice Ftse Mib arrivato a cedere il 2%. A soffrire è l'intero comparto bancario: Banco Popolare perde il 10%, Mps, Mediobanca e Bpm cedono oltre il 5%, così come Intesa e Unicredit. A Francoforte tonfo per Deutsche bank, che cede quasi il 5%.