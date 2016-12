Borse Europa, chiusura in calo

Le Borse europee terminano in negativo l'ultima giornata del 2015, mentre Piazza Affari nel giorno di San Silvestro resta chiusa. Parigi perde lo 0,86% a 4.637 punti, Londra lo 0,51% a 6.242, Madrid l'1,01% a 9.544. I mercati hanno finito le contrattazioni in anticipo in vista del Capodanno. Le vendite colpiscono le banche, i petroliferi e le auto.