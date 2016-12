Borse asiatiche in recupero dopo una seduta in altalena

Rimbalza del 4,9% l'indice Hang Seng di Hong Kong dopo un'apertura in ribasso e le consistenti perdite di mercoledì. In risalita addirittura del 5,8% anche l'indice Composite di Shangai dopo un'apertura a -2,8%. La Borsa di Tokyo vive un'altra giornata difficile: arrivata a cedere fino al 3,2% a quota 19.115,20, riesce risalire e chiudere in rialzo dello 0,6% a 19.855,50 punti.