Borse: Asia vola con Shanghai

Le Borse cinesi trainano al rialzo i mercati asiatici mentre per le Borse europee si attende una partenza in calo in scia all'incertezza per il salvataggio della Grecia. Il mercato di Shanghai, grazie alle misure di Pechino, sta guadagnando il 3% mentre Tokyo ha chiuso con un +1,5%. Segno meno, invece, davanti alla Borse europee: i futures sull'Eurozona sono in calo (Stoxx 50 -0,7%) così come su Milano (-0,35%).