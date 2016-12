Borse Asia, seduta in calo

Seduta in calo tra i mercati asiatici, con i listini cinesi in rialzo a fine seduta (+1,3% Shanghai alle 8 circa), dopo le incertezze nel mattino sulla capacità di sostegno degli interventi pubblici. Hong Kong lascia l'1,1%, Seul l'1,5%, Sydney il 2,2%. La giornata sembra all'insegna di incertezze per la crescita globale, con tensioni sulle valute dei paesi emergenti e future sugli indici Usa in calo. Chiusa Tokyo per festività.