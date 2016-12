Borse Asia,avvio di settimana cauto

Un avvio di settimana cauto per le borse asiatiche, con l'eccezione di Shanghai dove lo Shenzhen guadagna il 2,11%, mentre la borsa di Tokyo è chiusa per festività. A Hong Kong, l'Hang Seng cede lo 0,04%, mentre la borsa della Corea del Sud cede lo 0,12%. Poco sopra la parità Taiwan che si mostra in rialzo dello 0,02%.