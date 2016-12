Borse, altra giornata in rosso: Milano giù, l'Europa brucia 216 miliardi

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2,24% a 21.451,37 punti mentre l'indice Ftse All Share perde il 2,22% a 23.062,06 punti. Tra i titoli peggiori Yoox, che cala del 4,40% e Mps (-4,27%). I timori di una frenata cinese affossano tutta l'Europa: Parigi perde il 2,61% mentre Francoforte chiude in calo del 2,59%.