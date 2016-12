Borsa, Wall Street chiude positiva: Dow Jones +0,12%, Nasdaq +0,22%

Chiusura positiva per Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,12% a 18.595,78 punti, lo S&P 500 cresce dello 0,21% a 2.186,87 punti. Segno più anche per il Nasdaq, in rialzo dello 0,22% a 5.240,15 punti. Al termine delle contrattazioni l'euro è scambiato a 1,1359 dollari.