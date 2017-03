Borsa, Wall Street chiude poco mossa: Dow Jones +0,01%

Chiusura poco mossa per Wall Street, con l'indice Dow Jones che termina gli scambi in progresso dello 0,01% a 20.005,36 punti. In frazionale avanzamento anche lo S&P500, che chiude guadagnando lo 0,05% a 2.383,05 punti, mentre il Nasdaq segna un moderato rialzo dello 0,16% a 5.870,75 punti.