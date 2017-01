Borsa: Wall Street chiude negativa

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,19% a 17.405,15 punti, il Nasdaq cede l'1,27% a 5.036,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,9% a 2.084 punti. Forte calo per Apple a causa della svalutazione dello yuan. I titoli di Cupertino perdono il 5,12%. A pesare è la convinzione degli analisti sul fatto che Apple potrebbe essere la società a risentire della politica monetaria di Pechino.