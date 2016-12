Borsa, Wall Street chiude negativa

Chiusura in territorio negativo per Wall Street, dopo la vittoria del "no" al referendum in Grecia. Il Dow Jones perde lo 0,25% a 17.686,02 punti, il Nasdaq cede lo 0,34% a 4.991,94 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,4% a 2.069 punti. L'euro è scambiato a 1,1053 dollari.