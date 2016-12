Borsa, Wall Street chiude negativa: Dj -1,14%, Nasdaq -1,19%

Chiusura in territorio negativo negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,14% a 17.835,76 punti, il Nasdaq cede l'1,19% a 4.805,29 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,91% a 2.076 punti. L'euro è scambiato a 1,1352 dollari dopo la chiusura dei mercati. Da segnalare l'exploit di Amazon che chiude il primo trimestre oltre le attese degli analisti. E vola in Borsa dove arriva a guadagnare l'11%.