22:37 - Chiusura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che termina a livelli record guadagnando lo 0,18% a 17.911,66 punti, sulla scia dell'ottimismo espresso dalla Fed per le prospettive economiche in Usa. Il Nasdaq sale dello 0,39% a 4.774,47 punti, mentre ai massimi di sempre anche l'indice S&P500 che guadagna lo 0,38% a 2.074,31 punti.