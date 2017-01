Borsa, Wall Street chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 3,55% a 15.874,82 punti, il Nasdaq cede il 3,82% a 4.526,25 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,9% a 1.893 punti. Il Dow Jones chiude ai minimi degli ultimi 18 mesi, perdendo più di 500 punti per la seconda seduta consecutiva. Fra i tecnologici, Apple perde il 2,47%, Facebook il 4,61%, Google il 3,73% e Twitter il 2,71%.