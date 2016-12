Borsa, Wall Street chiude in calo

Chiusura in calo per Wall Street, sulla scia delle preoccupazioni per la Grecia, con il Dow Jones che ha perso lo 0,57% a 18.011,74 punti e il Nasdaq lo 0,31% a 5.117,00 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che ha ceduto lo 0,55% a 2.109,53 punti.