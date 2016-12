Borsa: Wall Street chiude in calo

Chiusura in calo per Wall Street, con il Dow Jones che scende dello 0,20 per cento, a 18.126,49 punti, il Nasdaq che scende dello 0,17 per cento, a 5.097,98 punti, e lo S&P 500 che scende dello 0,12 per cento, a 2.120,86 punti. L'euro è scambiato a 1,0946 dollari dopo la chiusura di Wall Street.