Chiusura in forte calo per Wall Street, su cui pesano soprattutto le preoccupazioni per il rallentamento della crescita in Europa. Il Dow Jones scende dell'1,60 per cento, a 16.719,39 punti, il Nasdaq scende dell'1,56 per cento, a 4.385,20 punti, e lo S&P 500 scende dell'1,51 per cento, a 1.935,10 punti.