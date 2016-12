Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,74%, Nasdaq -0,94%

Chiusura in calo per Wall Street, trascinata giù soprattutto dai timori crescenti per una Brexit. Il Dow Jones perde lo 0,74% a 17.732,55 punti e il Nasdaq lo 0,94% a 4.848,44 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che cede lo 0,81% a 2.079,06 punti.