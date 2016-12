Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,67%, Nasdaq -1,29%

Chiusura in calo per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,67% 17.865,27 punti e il Nasdaq l'1,29% a 4.894,55 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P5oo che cede lo 0,92% a 2.096,07 punti. Dopo la chiusura l'euro viene scambiato a 1,1255 dollari.