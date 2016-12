Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,23%, Nasdaq -0,24%

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,23% a 17.980,13 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,24% a 5.046,37 punti. Lo S&P 500 lascia sul terreno lo S&P500 lascia sul terreno lo 0,16% a 2.085,27 punti: è la nona chiusura consecutiva in calo, in quella che è la serie negativa più lunga dal 1980.