Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,11%, Nasdaq -0,32%

Chiusura in ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che perde lo 0,11% a 17.985,60 punti e il Nasdaq lo 0,32% a 4.958,62 punti. Chiude in territorio negativo anche l'indice S&P500 che cede lo 0,17% a 2.115,54 punti. Dopo il termine delle contrattazioni, l'euro viene scambiato a 1,1321 dollari.