Borsa,Wall Street chiude contrastata:Dow Jones +0,30%,Nasdaq -0,51%

Chiusura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 18.044,22 punti, il Nasdaq perde lo 0,51% a 4.863,14 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,18% a 2.059,38 punti. Vola Facebook, che chiude il trimestre con un utile per azione di 77 cent. I ricavi si attestano a 5,38 miliardi di dollari, al di sopra dei 5,27 miliardi attesi dal mercato. Nelle contrattazioni after hours, il titolo guadagna più dell'8%.