15:51 - Wall Street apre in territorio negativo con il Dow Jones che nei primi scambi cede lo 0,7% e il Nasdaq segna un calo dello 0,8%. Già ieri la Borsa di New York aveva chiuso in ribasso, con il Dow Jones giù dello 0,10% a 16.992,23 punti e il Nasdaq in calo dello 0,47% a 4.454,80 punti.