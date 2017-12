Borsa, Wall Street apre debole: Dow Jones -0,02%, Nasdaq - 0,5%

Apertura debole per Wall Street, con il Dow Jones che perde lo 0,02% a 24.753,60 punti, mentre il S&P 500 cede lo 0,1% a 2.680,67 punti e il Nasdaq e' in calo dello 0,5% a 6.925,04 punti. Apple in forte calo: a pesare le indiscrezioni secondo le quali Cupertino taglierà le previsioni sulle vendite dell'iPhone X del 40% a 30 milioni di unità nel trimestre in corso.