Borsa, Wall Street affonda: Dj -6%

Giornata nera per Wall Street. Il Dow Jones arriva a perdere pochi minuti dopo l'apertura oltre il 6%, lasciando sul terreno più di 900 punti. In Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede oltre il 7%, determinando la sospensione in asta di volatilità di oltre metà del listino principale, con l'ennesima raffica di sospensioni tra i titoli. Lo stop è scattato tra gli altri titoli per Fca, Intesa, Eni, Unicredit, Generali e Mps.