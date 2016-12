Borsa Usa, record Dow Jones in avvio: l'indice sopra i 19mila punti

Livelli record per il Dow Jones in apertura di contrattazioni, con l'indice principale della Borsa Usa che ha superato per la prima volta nella storia i 19mila punti, con un guadagno dello 0,24%. Positivo anche il Nasdaq, con un +0,23% a quota 2.203. Poco mosso il dollaro, che viaggia a 1,0619 euro, mentre si arresta la corsa alle vendite per i titoli di Stato Usa.