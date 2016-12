Borsa, tonfo di Piazza Affari: Ftse Mib perde il 2,45%, male le banche

Chiusura in negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno il 2,45% a 16.818 punti e il Ftse All Share che perde il 2,28% a 18.464 punti. Il listino milanese è stato il peggiore in Europa, crollato sotto il peso delle banche, con diversi titoli sospesi in corso di seduta. Mps cede l'8,09%, Banco Popolare il 7,55%, Ubi Banca il 6,27% e Unicredit il 5,92%.