Borsa Tokyo, negativa dopo tonfo Wall Street: Nikkei chiude -2,3%

Chiusura in deciso calo alla borsa di Tokyo sulla scia del tonfo di Wall Street che giovedì ha segnato la seconda peggiore performance di sempre sulla scia dei timori per un aumento dei tassi d'interesse Usa. L'indice Nikkei-225 ha terminato la seduta in calo del 2,3% a 21.382 punti, tornando sui livelli della seconda metà di ottobre scorso.