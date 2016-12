Borsa, Tokyo chiude piatta: +0,02%

Borse asiatiche in ordine sparso con un finale piatto a Tokyo (+0,02%), in una seduta nervosa in attesa anche dei dati sull'occupazione Usa a settembre. Avanza con convinzione Hong Kong (+2,7%), mentre Shanghai è chiusa. Arretrano invece alcune piazze dell'area, come Seul (-0,49%). La seduta sui mercati europei si preannuncia vivace, con rialzi sui future superiori al punto percentuale.