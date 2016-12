08:42 - La Borsa di Tokyo termina in perdita gli scambi della prima seduta del 2015, scontando nel finale la risalita dello yen con le incertezze sulla crisi politica in Grecia e le possibili ripercussioni sull'Eurozona. L'indice Nikkei chiude in calo dello 0,24% a 17.408,71 punti. Sui mercati pesano le indicazioni della Bce sul possibile acquisto di bond quando la Fed si muove in direzione opposta.