Borsa, Tokyo chiude in ribasso

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo dello 0,95%, scontando la debolezza del manifatturiero della Cina e la cautela degli investitori in vista della prossima riunione della Federal Reserve. L'indice Nikkei cede 194,43 punti, scivolando a quota 20.350,10. La Fed renderà note giovedì le decisioni in merito al possibile rialzo dei tassi.