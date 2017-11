Borsa, Tokyo chiude in ribasso: l'indice Nikkei perde l'1,29%

Chiusura in deciso ribasso per la Borsa di Tokyo, appesantita dall'acuirsi delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,29% a quota 19.738 punti. Gli operatori si sono indirizzati verso investimenti più sicuri dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di rispondere a Pyongyang con "una furia come il mondo non ha mai visto". Il dollaro scende a 109,74 sullo yen, il livello più basso in due mesi.